В Гатчинском районе Петербурга ищут пропавшего ребенка

СЕГОДНЯ 18:40 2019-05-12T18:40:33+03:00

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Восьмилетний Арсений вышел из дома в поселке Новый свет в Гатчинском районе Петербурга 12 мая около 13:40 и до сих пор не вернулся. Поисками ребенка занимается полиция и волонтеры.- На вид около 8 лет, рост 130 см, нормального телосложения, европейской внешности, глаза светлые, нос прямой, волосы прямые, светлые, короткие, - приводит приметы мальчика Информационная группа по поиску пропавших без вести в Гатчинском районе. – Был одет в зеленую куртку со светлыми рукавами и зеленой полосой, вторая сторона зеленого болотного цвета, штаны темно-синие с резинкой снизу короткие), футболку зеленого цвета с надписью "Адидас", кеды джинсовые синего цвета Возможно – в черную шапку с синим помпоном и надписью "Адидас".Около трех часов дня ребенка видели на территории Гатчинского парка. По словам очевидцев, ребенок чувствовал себя вполне комфортно, на вопрос «твои родители в курсе, что ты здесь?» уверенно отвечал «да, в курсе».Сами поисковики отмечают, что Арсений раньше уже сбегал их дома и самостоятельно уезжал в Петербург. Где он находится сейчас – не известно. Всех, кто обладает хоть какой-то информацией, просят звонить по телефонам: 8(81371)56-031, 8(909)593-50-60, 112, 102 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU