2019-05-12T22:17:15+03:00
Происшествия

В Петербурге футбольные фанаты устроили массовое побоище

По разным оценкам, в драке приняло участие от 50 до 120 человек
Сергей ВОЛЧКОВ
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Четверых участников драки задержала полицияЧетверых участников драки задержала полицияФото: Артем КИЛЬКИН
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Об инциденте сообщает главное управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. По данным полиции, драка произошла в Приморском районе на улице Савушкина.

- На место оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов и пресекли возникшую потасовку, - говорится в сообщении на официальном сайте ведомства. – По предварительным данным, конфликт возник между семью мужчинами. Четверо из них доставлены в отдел для разбирательства. Еще трое доставлены в больницу.

А вот очевидцы и СМИ не так скромны в оценках. По разным данным, в конфликте приняло участие от 50 до 120 человек. Да не простых, а футбольных фанатов – болельщиков петербургского «Зенита» и московского клуба ЦСКА, решивших перенести извечный конфликт со стадионов на городские улицы.

Как бы то ни было, с обеих сторон обошлось без серьезных жертв. На задержанных будут составлены административные протоколы. Остальных участников противоборства ищет полиция.

Отметим, что это не первый конфликт между фанатами за последние несколько дней. Накануне два «боевых отряда» устроили потасовку на канале Грибоедова, в двух шагах от Казанского собора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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