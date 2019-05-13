Телецентр на Чапыгина превратят в «космический корабль» за 250 миллионов евро

СЕГОДНЯ 08:28 2019-05-13T08:28:29+03:00

Петербургский телецентр могут обновить за 250 миллионов евро. Фото: archdaily.com

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Наверняка все ленинградцы и петербуржцы помнят адрес главного и, по сути, единственного городского телецентра -улица Чапыгина, дом шесть, - слова, знакомые с детства. Но время идет вперед, а советская постройка за ним не успевает. Чтобы осовременнить здание, группа архитекторов разработала проект его перестройки. Цена вопроса - 250 миллионов евро.

- Базирующееся в Лондоне и Москве архитектурное бюро представило проект нового медиацентра в Санкт-Петербурге, - пишет издание ArchDaily.

Согласно планам архитекторов, на площади в 135 тысяч квадратных метров появятся офисы, общественные пространства, рестораны и кафе, магазины и прочее. Не забыли проектировщики и про нужды телевизионных работников.

Старое здание телецентра обновят, «надвинув» на него новую пристройку футуристичного вида, напоминающую космический корабль и закроют по бокам и спереди новыми фасадами. С лицевой стороны здания появится движущаяся (кинетическая) медиастена.

Появятся и другие, новые корпуса, которые соединят мостами и накроют стеклянной крышей.

Впрочем, это только планы, официальной информации о реализации проекта пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU