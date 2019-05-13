2019-05-13T08:53:47+03:00
Спорт

На игре «Зенита» с ЦСКА был установлен 35-летний рекорд посещаемости

Посмотреть на то, как сине-бело-голубым вручат чемпионский кубок, пришли 61 494 человека
Петр КИБЕР
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На игре "Зенита" и ЦСКА присутствовали 61 494 зрителя.На игре "Зенита" и ЦСКА присутствовали 61 494 зрителя.Фото: Александр ГЛУЗ
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Прошедшая накануне игра «Зенита» с ЦСКА не имела особой турнирной важности для сине-бело-голубых, которые уже обеспечили себе чемпионство и ждали лишь вручения Кубка Премьер-лиги, но, несмотря на это, посмотреть на сражение двух непримиримых соперников и награждение своих любимцев, собралось рекордное число зрителей.

- 12 мая на «Газпром Арене» присутствовали 61 494 зрителя. Таким образом, петербуржцы превзошли достижение, установленное в сентябре 2018-го, когда встречу со «Спартаком» увидели 61 467 человек, - сообщает пресс-служба «Зенита».

Для того, чтобы побить абсолютный рекорд посещаемости за последние 35 лет, зенитовскому стадиону просто не хватило вместимости - он был забит «под завязку». Напомним, что в 1984 году, когда команда с берегов Невы впервые стала чемпионом, на игре с киевским «Динамо» на стадионе имени Кирова собралось 70 тысяч человек.

Напомним, что вчерашняя встреча завершилась победой «Зенита» над ЦСКА со счетом 3:1. По окончании встречи петербуржцы, ставшие чемпионами России в пятый раз, получили Кубок Премьер-лиги на вечное хранение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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