Ракицкий поблагодарил вираж, а Нету попрощался с «Зенитом»
«Зенит», завоевавший чемпионство еще неделю назад, не стал расслабляться в домашней игре с ЦСКА и порадовал всех 61 494 болельщиков, пришедших на стадион, выиграв 3:1. А по завершению встречи, получив чемпионский кубок, слова благодарности произносили уже сами футболисты.
- С чемпионством, Зенит! Спасибо за веру! Вираж, болельщики, спасибо за поддержку! Это победа для вас! С чемпионством, Санкт-Петербург! - написал в своем «Инстаграме» украинский защитник сине-бело-голубых Ярослав Ракицкий.
А вот для Луиша Нету новый титул «Зенита» оказался с налетом грусти. Португалец, проведший в Петербурге почти семь лет, покидает берега Невы и возвращается на родину. С будущего сезона игрок начнет выступать за лиссабонский «Спортинг».
- Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку и хорошее отношение на протяжении последних семи лет в «Зените». Здесь я вырос, стал настоящим мужчиной. Спасибо вам за всё! - написал в своем «Инстаграме» португалец.
ИСТОЧНИК KP.RU