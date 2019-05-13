Ракицкий поблагодарил вираж, а Нету попрощался с «Зенитом»

СЕГОДНЯ 09:44 2019-05-13T09:44:15+03:00

Луиш Нету выиграл с "Зенитом" чемпионство, но покидает Петербург и возвращается на родину после семи лет в России. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

После матча с ЦСКА и вручения чемпионского кубка, футболисты ушли на длинные выходные

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«Зенит», завоевавший чемпионство еще неделю назад, не стал расслабляться в домашней игре с ЦСКА и порадовал всех 61 494 болельщиков, пришедших на стадион, выиграв 3:1. А по завершению встречи, получив чемпионский кубок, слова благодарности произносили уже сами футболисты.

- С чемпионством, Зенит! Спасибо за веру! Вираж, болельщики, спасибо за поддержку! Это победа для вас! С чемпионством, Санкт-Петербург! - написал в своем «Инстаграме» украинский защитник сине-бело-голубых Ярослав Ракицкий.

А вот для Луиша Нету новый титул «Зенита» оказался с налетом грусти. Португалец, проведший в Петербурге почти семь лет, покидает берега Невы и возвращается на родину. С будущего сезона игрок начнет выступать за лиссабонский «Спортинг».

- Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку и хорошее отношение на протяжении последних семи лет в «Зените». Здесь я вырос, стал настоящим мужчиной. Спасибо вам за всё! - написал в своем «Инстаграме» португалец.

ИСТОЧНИК KP.RU