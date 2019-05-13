На пляж в Репино выбросило мертвого тюленя

СЕГОДНЯ 10:02 2019-05-13T10:02:20+03:00

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Не всех тюленей и нерп в Петербурге удается спасти. Иногда животные гибнут по разным причинам. Так, на берег Финского залива в поселке Репино выбросило тушу погибшего ластоногого. Мертвого тюленя обнаружили местные жители и петербуржцы, приехавшие в Курортный район на выходные.

- На пляже в Репино лежит мёртвый тюлень. Сразу не понял, думал мешок какой-то. Люди гуляют рядом, - сообщают очевидцы в соцсетях.

Опубликовавший фотографии петербуржец хотел узнать, что делать в таких случаях. Ведь кроме того, что подобное зрелище не особо эстетично, так еще и несет определенную угрозу для окружающей среды, ведь туша тюленя уже начала разлагаться. К сожалению, финал истории неизвестен.

Впрочем, не все истории заканчиваются печально. Так, на прошлой неделе, в районе турбазы Окуневая была спасена маленькая тюлениха весом всего в 10 килограммов. У малышки были проблемы с кишечником и она могла погибнуть.

А вот подобранная в районе Соснового Бора нерпа уже сменила окраску, потолстела и весело играет с полотенцем.

ИСТОЧНИК KP.RU