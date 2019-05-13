2019-05-13T10:25:50+03:00
Общество

Депутаты хотят разрешить использовать герб и флаг Санкт-Петербурга всем желающим

Сейчас за это горожанам грозит штраф до 2 тысяч рублей
Петр КИБЕР
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Депутаты хотят разрешить горожанам использовать флаг, герб и гимн Петербурга. Фото: Пресс-служба депутата Дениса Четырбока.Депутаты хотят разрешить горожанам использовать флаг, герб и гимн Петербурга. Фото: Пресс-служба депутата Дениса Четырбока.
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Герб, флаг и гимн - народу. Так решили депутаты законодательного собрания Петербурга Денис Четырбок, Вера Сергеева и Константин Чебыкин, которые вознамерились упростить использование городских символов для простых людей.

- Парламентарии предлагают разрешить использовать герб, гимн и флаг Санкт-Петербурга всем гражданам и в любых целях, если это не вводит в заблуждение окружающих и не является проявлением неуважения к символам города, - сообщает пресс-служба депутата Дениса Четырбока.

В настоящий момент использовать официальную символику могут лишь органы государственной власти, их служащие, а также государственные учреждения. В том числе для украшения к праздникам. А вот простым горожанам, повесившим флажок на машину, грозит штраф от 500 до 2 тысяч рублей.

Именно эту несправедливость хотят устранить народные избранники. Их инициативу уже поддержали в парламентском комитете по законодательству.

ИСТОЧНИК KP.RU

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