2019-05-13T11:16:05+03:00
Происшествия

Под видом сборов на капремонт незнакомец похитил у пенсионерки все накопления

Хитрого и бессовестного злоумышленника ищет полиция
Петр КИБЕР
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Полиция ищет мошеника, который обманул пенсионерку на 88 тысяч рублей.Полиция ищет мошеника, который обманул пенсионерку на 88 тысяч рублей.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Все накопления, почти 90 тысяч рублей, отдала бессовестным мошенникам петербургская пенсионерка, поверившая пришедшим к ней лже-коммунальщикам. О том, что ее обманули, женщина поняла, когда было уже поздно.

- По словам заявительницы, к ней в квартиру позвонил ранее неизвестный ей молодой человек и сказал, что нужно поговорить на тему капитального ремонта дома. В ходе беседы он стал рассказывать о предстоящем ремонте и навязывать различные услуги. После чего потерпевшая отдала денежные средства в размере 88 000 рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Получив деньги в руки мужчина моментально с ними скрылся. Уже потом пожилая петербурженка, поняв, что ее обманули, пошла с заявлением в полицию Калининского района. Теперь историю с пропажей денег проверяют следователи. а стражи порядка ищут предприимчивого «сборщика платежей».

ИСТОЧНИК KP.RU

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