2019-05-13T11:40:49+03:00
Авто

Между Московским шоссе и вантовым мостом на две недели перекроют две полосы

С 14 по 26 мая на участке скоростной трассы будут устранять колейность
Петр КИБЕР
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Между Московским шоссе и вантовым мостом на КАД закроют две полосы. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".Между Московским шоссе и вантовым мостом на КАД закроют две полосы. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".
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Массовые дорожные работы на Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга продолжаются. Кроме ограничения на участке от развязки с проспектом Культуры до Рябовского шоссе, на котором с 13 по 20 мая закрыта одна полоса, для устранения все той же колейности на две недели закрываются две полосы на другом участке КАД.

- В период с 14 по 26 мая 2019 года будут перекрыты для движения автомобильного транспорта полоса безопасности, первая и вторая полосы на участке КАД между развязкой с Московским шоссе и вантовым мостом, - сообщает пресс-служба УПРДОР «Северо-Запад».

При этом и в первом и во втором случае, по свободным полосам на том отрезке Кольцевой трассы, где идут работы, скорость будет снижена с привычных 110 до 50 километров в час. Это делается для безопасности дорожных рабочих.

В УПРДОРе водителей призывают быть внимательными и заранее продумывать маршруты проезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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