Серийный грабитель цветочных магазинов сядет на девять лет

СЕГОДНЯ 12:00 2019-05-13T12:00:56+03:00

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Невский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по делу Зуфара Гарифуллина, которого обвиняли в серии разбойных нападений на цветочные магазины. Все они произошли в марте 2018 года.

- Суд установил, что 8 марта 2018 года Гарифуллин зашел в помещение салона цветов «Цветория», расположенного на улице Седова, прошел в кассовую зону, где, угрожая ножом продавцу, забрал из кассы 4 500 рублей, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Следующие ограбления произошли 27 марта. За вечер Гарифуллин обчистил три магазина на 20 тысяч рублей. Суд признал его виновным во всех эпизодах и приговорил к пяти годам заключения. А учитывая, что за мужчиной числятся еще 9 эпизодов, но в Приморском районе, за которые он тоже получил наказание.

Путем сложения, итогом стали девять лет в колонии строгого режима. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.

ИСТОЧНИК KP.RU