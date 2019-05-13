2019-05-13T12:37:04+03:00
Происшествия

Пьяный любовник выкинул подругу с четвертого этажа, но женщина чудом выжила

Против мужчины завели уголовное дело за попытку убийства
Петр КИБЕР
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Полиция задержала мужчину, который вытлкнул свою сожительницу в окно 4 этажа.Полиция задержала мужчину, который вытлкнул свою сожительницу в окно 4 этажа.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Трагедией едва не закончилась романтическая вечеринка, устроенная двумя жителями Северной столицы. Около восьми часов вечера 11 мая в полицию позвонили жители дома номер 16 по Фарфоровской улице, которые сообщили, что на газоне лежит женщина.

- 32-летняя женщина в тяжелом состоянии была госпитализирована после падения с высоты. Как выяснили полицейские, вместе со своим 34-летним сожителем пострадавшая распивала спиртные напитки, - пишет «Мойка 78» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По предварительной информации, с высоты четвертого этажа петербурженка упала не сама - ее, сидевшую на подоконнике, столкнул вниз разгоряченный спиртным сожитель. Причиной поступка стала страсть и внезапно вспыхнувшая ссора.

Сейчас нигде не работающий мужчина задержан, в отношении него заведено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

ИСТОЧНИК KP.RU

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