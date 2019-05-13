В Петербургском аэропорту «Пулково» протек потолок

СЕГОДНЯ 14:28 2019-05-13T14:28:50+03:00

Неисправность не могут устранить уже несколько часов [видео]

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Лужи на полу и сочащаяся с потолка вода встречали пассажиров аэропорта Пулково, вылетающих из Санкт-Петербурга днем 13 мая. На втором этаже терминала, рядом со знаменитыми «стаканами» и футкортом капало.

По словам очевидцев, приславших видеозапись инцидента в редакцию «Комсомольской правды», на месте активно работали двое ремонтников, но лужа на полу от их усилий не уменьшалась.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/708374" frameborder="0"></iframe> Течь из потолка в аэропорту «Пулково».

Конечно, серьезных проблем в работе аэропорта в силу своих малых объемов инцидент не внес. Тем более, что ЧП произошло в том месте, где нет особых скоплений пассажиров. Если бы вода лила с потолка в зоне регистрации или досмотре, то проблем было бы гораздо больше.

К сожалению, связаться с пресс-службой «Пулково», дабы узнать о характере инцидента точнее, не удалось. Напомним, то обновленный терминал аэропорта был сдан в эксплуатацию в 2015 году.

ИСТОЧНИК KP.RU