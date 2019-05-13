Лето на пороге: В Петербурге завершился отопительный сезон

СЕГОДНЯ 14:39 2019-05-13T14:39:59+03:00

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Несмотря на облачные и дождливые дни на прошлой неделе, жители Петербурга все чаще стали открывать нараспашку окна для того, чтобы впустить в комнату свежий, прохладный воздух. Спать под теплым одеялом стало жарко, да домашняя одежда с кофт и штанов сменилась на шорты и футболки. В понедельник, 13 мая 2019 года, из Смольного поступило решение о прекращении отопительного сезона.

- Теплоснабжающим организациям поручено прекратить отапливать дома и заняться проверкой и ремонтом оборудования для того, чтобы в срок успеть подготовиться до начала следующего отопительного сезона 2019-2020 годов, - сообщила пресс-служба комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Отопление отключили, так как последние трое суток температура воздуха в Петербурге держалась на уровне 10 и выше градусов. Распоряжение о прекращении обогрева домов было подписано председателем ведомства Андреем Бондарчуком.

Напомним, что с 26 апреля в Петербурге работала система периодического протапливания в дни особого похолодания.

ИСТОЧНИК KP.RU