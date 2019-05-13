2019-05-13T15:02:13+03:00
Общество

Срок получения финской визы в Петербурге вновь сократился до двух недель

Это связано со спадом активности туристов, который наступил после майских праздников
Петр КИБЕР
Поделиться:
Получить финскую визу снова можно за две недели.Получить финскую визу снова можно за две недели.Фото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Длинные майские праздники, которые дали возможность россиянам отдохнуть два раза по четыре дня, подняли волну спроса на у турпоездки, а вместе с ними и на визы в Евролпу. В частности финские. Чтобы получить заветный шенген в конце апреля-начале мая, проходилось ждать месяц, но сейчас обстановка нормализовалась.

- За апрель 2019 года россияне подали на 37 процентов больше заявок на выдачу шенгенской визы, чем годом ранее, - пишет финское издание Yle.

Этот ажиотаж, вызванный желанием наших соотечественников съездить на праздники в Европу, привел к «завалу» в финском консульстве. Сотрудники не справлялись с бумажной лавиной и сроки получения виз резко выросли.

Но сейчас ситуация нормализовалась. Получить финский шенген снова можно за 14 дней. Если подать документы сегодня, 13 мая, то ждать результат стоит уже 27 числа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Смольный закупит трехкомнатные квартиры для нуждающихся петербуржцев
Программу ПМЭФ-2019 откроет забег по историческому центру Петербурга
Лето на пороге: В Петербурге завершился отопительный сезон
В Петербургском аэропорту «Пулково» протек потолок
Петербургская блокадница хочет переименовать Благовещенский мост и набережную Лейтенанта Шмидта
Белки, еноты и хорьки: Прокуратура нашла нарушения в частном приюте «Полянка»
Пьяный любовник выкинул подругу с четвертого этажа, но женщина чудом выжила
Серийный грабитель цветочных магазинов сядет на девять лет
Между Московским шоссе и вантовым мостом на две недели перекроют две полосы
Под видом сборов на капремонт незнакомец похитил у пенсионерки все накопления
Депутаты хотят разрешить использовать герб и флаг Санкт-Петербурга всем желающим
На пляж в Репино выбросило мертвого тюленя