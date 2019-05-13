Срок получения финской визы в Петербурге вновь сократился до двух недель

СЕГОДНЯ 15:02 2019-05-13T15:02:13+03:00

Получить финскую визу снова можно за две недели. Фото: Александр ГЛУЗ

Это связано со спадом активности туристов, который наступил после майских праздников

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Длинные майские праздники, которые дали возможность россиянам отдохнуть два раза по четыре дня, подняли волну спроса на у турпоездки, а вместе с ними и на визы в Евролпу. В частности финские. Чтобы получить заветный шенген в конце апреля-начале мая, проходилось ждать месяц, но сейчас обстановка нормализовалась.

- За апрель 2019 года россияне подали на 37 процентов больше заявок на выдачу шенгенской визы, чем годом ранее, - пишет финское издание Yle.

Этот ажиотаж, вызванный желанием наших соотечественников съездить на праздники в Европу, привел к «завалу» в финском консульстве. Сотрудники не справлялись с бумажной лавиной и сроки получения виз резко выросли.

Но сейчас ситуация нормализовалась. Получить финский шенген снова можно за 14 дней. Если подать документы сегодня, 13 мая, то ждать результат стоит уже 27 числа.

ИСТОЧНИК KP.RU