Смольный закупит трехкомнатные квартиры для нуждающихся петербуржцев

СЕГОДНЯ 15:17 2019-05-13T15:39:12+03:00

На это власти Северной столицы потратят из бюджета 805 миллионов рублей

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В понедельник, 13 мая 2019 года, комитет имущественных отношений Петербурга объявил об итогах аукциона на закупку квартир для семей, которые живут далеко не в самых лучших условиях и нуждаются помощи. Власти города собираются приобрести «трешки» за счет бюджетных денег и потратят на это 805 миллионов рублей.

- Всего в планах комитета купить 136 трехкомнатных квартир, площадь которых будет составлять от 72 до 81 квадратных метров, - сообщила пресс-служба ведомства.

В итоге контракт подписан с застройщиком ЛСП. Жилье будет закупаться в новостройках, ввод которых планируется в текущем 2019 году. Первые квартиры петербуржцы, нуждающиеся в улучшении условий проживания, получат уже в 2020 году.

Напомним, что в апреле 2019 года комитет объявил четыре аукциона на покупку 428 квартир на сумму почти в два миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU