На «Ночь музеев» 2019 в Петербурге будут работать специальные автобусы

СЕГОДНЯ 18:02 2019-05-13T18:02:43+03:00

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В ближайшие выходные с 18 на 19 мая культурная жизнь Петербурга не сомкнет «глаз». Всю ночь жители и гости города смогут любоваться известными произведениями искусства, картинами, скульптурами, посетить Петропавловскую крепость, а также те музеи, до которых у них так и не дошли ноги. Северная столица, следуя доброй традиции, проведет ежегодную акцию «Ночь музеев». Специально для удобства передвижения между выставочными площадками и концертными залами, для горожан будут работать автобусы.

- Вечером и ночью откроются десятки музеев, библиотек, концертных и выставочных залов. Между музеями-участниками будут курсировать шесть специальных автобусных маршрутов. Проехаться на них можно по единому билету «Ночи музеев», - рассказала пресс-служба «Пассажиравтотранса».

Работать эти автобусы начнут с одиннадцати часов вечера 18 мая и закончат только в шесть утра следующего дня. Три маршрута будут курсировать по центру Петербурга. Еще один на Васильевском острове, также на Петроградской стороне. Все эти автобусы можно будет встретить на Исаакиевской площади со стороны Александровского сада, там же сделать пересадку с одного рейса на другой. Кроме того, жители Приморского района смогут добраться от станции метро «Беговая» до музея-корабля «Полтава». Всего для ночного мероприятия выделено 50 автобусов.

ИСТОЧНИК KP.RU