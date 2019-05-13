2019-05-13T19:48:37+03:00
Дом. Семья

Галопом по Европам: В сторону Петербурга по шоссе бегут лошади

Четверка гнедых коней скачет по встречной полосе Приозерского шоссе [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге по шоссе скачут лошадиВ Петербурге по шоссе скачут лошадиФото: СОЦСЕТИ
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«Скачут необузданные кони, развивая гривы-кружева...». Эти строчки очень точно отражают картину, которую увидели сегодня в понедельник, 13 мая, автомобилисты на Приозерском шоссе. Около шести часов дня примерно в 20-30 километров от Петербурга водители машин заметили четверку гнедых лошадей. Гордые и красивые с лоснящимися гривами лошади скачут в сторону города по встречной полосе движения.

В сторону Петербурга по Приозерскому шоссе скачет четверка лошадей .

- Из «Игры престолов сбежали» или от цыган? - стали шутить петербуржцы.

На видео, опубликованном в сети, видно, как кони один за другим бегут галопом по проезжей части против движения автомобилей. Водители с острожностью объезжают лошадей, стараясь не сбить животных, которые явно спешат по каким-то делам.

Вообще, необычные животные на дорогах и улицах Петербурга стали не редкость. То большой хряк устроится на лужайке перед домом на Васильевском острове, то бык пробежится по КАДу. Горожане уже ничему не удивляются.

Те, кто беспокоятся о судьбе коней, могут успокоиться. По словам очевидцев, лошадей поймали и уже ищут их хозяев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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