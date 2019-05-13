Рецидивист ограбил женщину-администратора в сауне в Выборге

СЕГОДНЯ 21:16 2019-05-13T21:16:46+03:00

Мужчина пришел в заведение совсем не для того, чтобы помыться

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В городе Выборг, что в Ленинградской области, защитники порядка задержали мужчину с множеством судимостей за очередное преступление. Около семи часов вечера 11 мая рецидивист пришел в сауну, но не для того, чтобы помыться. В планах гражданина было кого-нибудь «обчистить».

- Мужчина зашел в помещение сауны, которая находится в доме №4А на улице Димитрова в Выборге, подошел к стойке администрации и забрал лежащий на ней смартфон, принадлежащий работнице, - сообщила пресс-служба Росгвардии.

С похищенным добром мужчина выбежал на улицу. Шокированная сотрудница сауны пыталась догнать грабителя, но он успел скрыться. Вскоре она увидела наряд Росгвардии, рассказала им об ограблении и описала вора.

Работая по «горячим» следам, наряд вневедомственной охраны увидел у дома №9 на Московском проспектемужчину, схожего по приметам с разыскиваемым злоумышленником. Заметив патрульный автомобиль Росгвардии, гражданин попытался скрыться, но был задержан нарядом вневедомственной охраны по подозрению в грабеже. При себе у него был тот самый украденный смартфон.

В отделении полиции выяснилось, что мужчина ранее уже был судим за кражу и грабежи. Теперь рецидивисту светит новый уголовный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU