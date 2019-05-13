Пьяного петербуржца, выкинувшего подругу с четвертого этажа, арестовали на два месяца

СЕГОДНЯ 21:29 2019-05-13T21:29:11+03:00

Петербуржца, который скинул женщину с четвертого этажа, арестовали на два месяца Фото: Олег ЗОЛОТО

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Невский районный суд Петербурга в понедельник, 13 мая, вынес решение о заключении под стражу местного жителя, который, разгоряченный алкоголем, сбросил с высоты четвертого этажа свою сожительницу. Благо, женщина осталась тюрьма, а вспыльчивому мужчине светит тюремный срок.

- По версии следствия, 11 мая 2019 года пьяный 34-летний житель Петербурга намеренно вытолкнул из окна дома 16 по Фарфоровской улице свою 32-летнюю женщину. Та свалилась с четвертого этажа и благо осталась жива, так как ее вовремя заметили прохожие и вызвали медиков, - сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Следователи считают, что мужчина выкинул женщину умышленно. В порыве ненависти, которая возникла во время пьяной ссоры, он захотел убить свою спутницу жизни.

Сам же петербуржец полностью отрицает свою вину и пытается уверить суд и следствие, что он этого не делал. Просил суд избрать домашний арест или подписку о невыезде. Однако присяжные оказались другого мнения и отправили мужчину под стражу до 11 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU