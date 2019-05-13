На станциях «Балтийская» и «Василеостровская» откроются вторые вестибюли

СЕГОДНЯ 21:48 2019-05-13T21:48:55+03:00

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Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга планирует открыть на станциях метро «Балтийская» и «Василеостровская» вторые вестибюли. На данный момент ведомство ищет подрядчика с помощью конкурса на сайте госзакупок, который стартовал 30 апреля. Решение о том, кто будет строить метро будет принято в середине июня.

- Предполагаемое место размещения подземного второго вестибюля станции «Балтийская» – юго-западнее пересечения набережной Обводного канала и Измайловского бульвара в Адмиралтейском районе Петербурга. Второй вестибюль будет иметь два входа/выхода, в наклонном ходе будет расположено четыре эскалатора, - рассказала пресс-служба ведомства.

Второй вестибюль «Василеостровской» планируется разместить на 11-й линии Васильевского острова, в доме №38. На каждый из этих проектов начальная цена контракта составляет чуть больше 90 миллионов рублей.

Строительство вторых вестибюлей необходимо из-за большого пассажиропотока на линиях метро. Планируется, что они помогут разгрузить поток. Точные сроки возведения объектов будут известны после окончания проектирования и прохождения госэкпертизы. Ожидаемые сроки строительства новых вестибюлей – 2021-2025 годы.

ИСТОЧНИК KP.RU