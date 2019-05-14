Прогноз погоды на 14 мая в Санкт-Петербурге: Утром небольшой дождь, днем ясно и тепло

СЕГОДНЯ 07:52 2019-05-14T07:52:50+03:00

Воздух в городе прогреется до +15 градусов, а приятных ощущений добавит солнце

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Второй рабочий день первой полноценной рабочей недели принесет жителям Петербурга солнечный свет. Даже не смотря на прогноз синоптиков о возможных осадках, вторник окажется ясным. Уже ранним утром на термометрах значится «+10», а к полудню будет еще теплее.

- Ночью и утром небольшой кратковременный дождь. Ветер северный, умеренный. Температура воздуха +8...+10, днем +13...+15 градусов. Атмосферное давление будет мало меняться, - говорится в прогнозе, размещенном на сайте петербургского гидрометцентра.

А это значит, что после длиной череды праздников, не всегда радовавших хорошей погодой, у жителей Северной столицы есть возможность погулять по городу или съездить на природу.

В среду и четверг днем также будет около 15 градусов тепла и без осадков, а вот ночью возможно сильное похолодание практически до нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU