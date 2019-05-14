«Черный плащ» в образе Данилы Багрова: на Марата появилось граффити, посвященное фильму «Брат»

СЕГОДНЯ 09:42 2019-05-14T09:42:58+03:00

На лице Марата появилось граффити, посвященное фильму "Брат" и детству из 90-х годов. Фото: instagram.com/slavaptrk

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Двадцать два года назад вышел уже ставший легендарным фильм Алексея Балабанова «Брат». За это время выросло поколение, которое смотрело совсем не детскую картину в детском возрасте. О ностальгии по тому времени говорит новое творение стрит-художника Славы ПТРК, которое появилось на улице Марата в Петербурге.

- Мститель в чёрном. Санкт-Петербург, двор дома на Марата 78 - недалеко от места, где проходили съёмки первого «Брата». Из серии «Детство перед телевизором», - написал автор граффити в своем «Инстаграме».

Теперь на кирпичной стене дома красуется герой популярного в 90-е годы диснеевского мультсериала «Черный плащ» в образе Данилы Багрова - главного персонажа «Брата», мастерски исполненного Сергеем Бодровым-младшим.

Неизвестно, как на появление граффити отреагировали местные жители, но остается надеяться, что коммунальщики не закрасят рисунок по жалобам «недовольных горожан».

ИСТОЧНИК KP.RU