Комитет по контролю за имуществом «захватил» железный трон из «Игры престолов»

СЕГОДНЯ 11:51 2019-05-14T11:52:17+03:00

Чиновники комитета по контролю за имуществом изъяли Железный трон из "Игры престолов", стоявший у Дворцовой площади. Фото: Пресс-служба ККИ СПб

Инспектора провели рейд по центру Петербурга и прикрыли бизнес незаконных торговцев и фотографов

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В войне между Ланнистерами и Таргариенами, за которой следят поклонники сериала «Игра престолов», битва идет за власть и право сидеть на Железном троне. Именно такой, внезапно, оказался в руках чиновников петербургского комитета по контролю за имуществом (ККИ). Реквизит для фотографирования, стоявший у Дворцовой площади, изъяли в ходе рейда.

- В результате мероприятия было изъято 6 раскладных столов, тумба по реализации сим-карт, автолавка, уличная мебель с элементами декора (установка для фотографирования в виде трона), а также более 860 единиц товара из числа текстильной и сувенирной продукции, - сообщает пресс-служба комитета.

В отношении всех предпринимателей составлены административные протоколы за незаконную торговлю и самовольную установку «элементов благоустройства».

Надо сказать, что ранее чиновники имели право изымать только торговое оборудование, а не сам товар, но совсем недавно получили это право.

Что будут делать с Железным троном в ККИ - пока неизвестно. Возможно, чиновники организуют свою версию «Игры престолов».

ИСТОЧНИК KP.RU