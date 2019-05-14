Комитет по контролю за имуществом «захватил» железный трон из «Игры престолов»
В войне между Ланнистерами и Таргариенами, за которой следят поклонники сериала «Игра престолов», битва идет за власть и право сидеть на Железном троне. Именно такой, внезапно, оказался в руках чиновников петербургского комитета по контролю за имуществом (ККИ). Реквизит для фотографирования, стоявший у Дворцовой площади, изъяли в ходе рейда.
- В результате мероприятия было изъято 6 раскладных столов, тумба по реализации сим-карт, автолавка, уличная мебель с элементами декора (установка для фотографирования в виде трона), а также более 860 единиц товара из числа текстильной и сувенирной продукции, - сообщает пресс-служба комитета.
В отношении всех предпринимателей составлены административные протоколы за незаконную торговлю и самовольную установку «элементов благоустройства».
Надо сказать, что ранее чиновники имели право изымать только торговое оборудование, а не сам товар, но совсем недавно получили это право.
Что будут делать с Железным троном в ККИ - пока неизвестно. Возможно, чиновники организуют свою версию «Игры престолов».
ИСТОЧНИК KP.RU