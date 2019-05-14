В Петербурге пройдет XVI Международный конкурс имени Чайковского

14 Май 14:40 2019-05-14T14:40:57+03:00

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Международный конкурс имени Петра Ильича Чайковского проводится раз в четыре года начиная с 1958 года. Тысячи молодых музыкантов со всей планеты стремятся принять в нем участие и проявить себя. И как еще город, как не Культурная столица идеально подойдет для проведения такого значимого мероприятия. Во вторник, 14 мая, временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов и художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев обсудили в Смольном, как город будет принимать XVI Международный конкурс.

- Я рад вас видеть в Смольном, - поприветствовал Беглов главу Мариинки. - Проведение конкурса имени Чайковского для Петербурга большая честь. Вы являетесь сопредседателем оргкомитета по проведению. Спасибо огромное. Вы взяли на себя такой огромный груз. Насколько я знаю, вы вкладываете и свои личные деньги и театра. Я уверен, что у нас с вами получится очень хороший конкурс. Это подарок не только для нашего города, не только для нашей страны, но и для всего мира.

Конкурс пройдет в Петербурге на самом высоком уровне, выразил уверенность Гергиев в ответ градоначальнику. Он также отметил, что в 2019 году на площадках Северной столицы пройдут основные события мероприятия: прослушивания вокалистов, виолончелистов и молодых мастеров медных и деревянных духовых инструментов. Также в Петербурге состоится гала-концерт лауреатов конкурса.

- На конкурс слетится молодежь со всего мира - 58 стран. Интересно и очень волнительно болеть за своих петербургских ребят, - сказал Гергиев.

Сегодня конкурс проводится по шести специальностям. В 2011 году конкурс впервые прошел в двух городах – Москве и Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU