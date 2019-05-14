2019-05-14T15:28:17+03:00
Звезды

Глава Петербурга поздравил Льва Додина с юбилеем

Сегодня худруку Малого драматического театра исполнилось 75 лет
Петр КИБЕР
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Сегодня Льву Додину исполняется 75 лет.Сегодня Льву Додину исполняется 75 лет.Фото: Евгения ГУСЕВА
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14 мая 1944 года в далеком уральском городе Сталинск (ныне Новокузнецк), в семье эвакуированных из осажденного города ленинградцев родился ребенок. Мальчика назвали Львом. А 75 лет спустя художественного руководителя петербургского Малого драмтеатра - Театра Европы с юбилеем поздравлял глава города.

- Вы получили широкое признание в России и Европе как один из ведущих театральных режиссеров наших дней», - говорится в поздравлении Льву Додину от Александра Беглова, которое приводит пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга.

Глава Северной столицы отметил, что постановки, которые на сцене Малого театра создает Лев Додин, всегда получают высочайшие оценки от зрителей и профессионалов.

Справка «КП»:

Лев Абрамович Додин родился в 1944 году в Сталинске (Новокузнецк). В 1945 году семья вернулась в Ленинград. Через 21 год, окончив Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, он дебютировал как режиссер со спектаклем «Первая любовь» по Тургеневу.

Позднее работал в разных театрах города на Неве и параллельно преподавал в институте актерское мастерство и режиссуру.

С 1983 года Лев Додин является художественным руководителем, а с 2002 года и директором Малого драматического театра - Театра Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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