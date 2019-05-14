2019-05-14T15:51:59+03:00
Общество

В Петербурге отремонтируют опасный пешеходный переход на «Удельной»

Подземный переход, в котором отваливается плитка, перешел в собственность города
Лилия КОЗЛОВА
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На "Удельной" отремонтируют опасный подземный переходНа "Удельной" отремонтируют опасный подземный переходФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В конце 2017 года в Выборгском районе Петербурга на станции «Удельная» появился долгожданный подземный пешеходный переход. Для местных жителей он стал спасительным, так как людям больше не нужно перебираться через железнодорожные пути, по которым часто ходят поезда. Однако вскоре переход сам стал опасным: с потолка валилась плитка, а пол вечно затоплен.

- Пешеходный переход на «Удельной» передали из федеральной собственности в собственность Петербурга. Он уже находится в реестре собственности города и в ближайшее время его эксплуатацией займется «Мостотрест», который отремонтирует переход и будет поддерживать его в нормальном состоянии, - сообщил комитет имущественных отношений.

Впрочем, «Мостотрест» начал приводить в порядок переход еще до его передачи городу. До этого системы освещения и видеонаблюдения не работали, водосточные трубы и облицовка стен разбиты. Сейчас уже проведена диагностика, создано аварийное освещение и стены отмыты от граффити.

ИСТОЧНИК KP.RU

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