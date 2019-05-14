2019-05-14T16:26:00+03:00
Происшествия

Маршрутка с пассажирами свалилась в овраг, пытаясь объехать пробку в Петербурге

Людям пришлось выпрыгивать в окна, выбираясь из машины
Лилия КОЗЛОВА
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В Буграх маршрутка с пассажирами свалилась в оврагВ Буграх маршрутка с пассажирами свалилась в оврагФото: СОЦСЕТИ
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Около десяти утра во вторник, 14 мая, спешащие на работу и по другим делам пассажиры маршрутки на севере Петербурга были вынуждены выбираться из общественного транспорта через окна. Маршрутка, на которой они ехали, попала в овраг из-за того, что ее водитель решил объехать пробку по обочине и сократить тем самым время. Однако все пошло не по плану.

- Водитель маршрутки пытался объехать пробку на Шоссейной улице в Буграх в сторону города. Правым колесом машина попала в овраг и накренилась, - сообщили очевидцы в соцсетях.

Благо, микроавтобус не перевернулся. Правда пассажиры серьезно перепугались и были вынуждены выбираться через окна, прыгая с высоты в овраг.

Очевидцы и пользователи сети начали ругать водителя маршрутки. «Обочечники», «Прав за такое надо лишать», возмущались они.

- Все в комментариях ругают водителя. А кто-нибудь утром ездил в 562 маршрутке в Новом Девяткино? – вступилась одна петербурженка. - Если водитель не едет по обочине - ругают его все пассажиры.

В итоге все пассажиры успешно выбрались из маршрутки. О пострадавших в результате ДТП никто не сообщал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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