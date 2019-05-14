2019-05-14T16:50:52+03:00
Происшествия

В Пулково задержали самолет из-за плохого самочувствия пассажира

Ночной рейс из Петербурга в Анталью вылетел на час позже
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге ночью задержали рейс в Анталью из-за плохого самочувствия пассажираВ Петербурге ночью задержали рейс в Анталью из-за плохого самочувствия пассажираФото: СОЦСЕТИ
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Минувшей ночью 14 мая в аэропорту Пулково произошла задержка самолета авиакомпании «Северный Ветер». Одному из пассажиров стало плохо еще при посадке на борт. Команда лайнера, который должен был вылететь из Петербурга в Анталью, не стала рисковать, вызвала медицинскую помощь и передала несчастного в руки специалистов. Остальным пассажирам пришлось ждать, пока человеку не стало лучше.

- Ночью вылет самолета Петербург-Анталья в 01:20 был приостановлен из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. В 02:07 еще ждали вылета, - рассказали пассажиры в социальной сети.

Участники обсуждения скептически отнеслись к тому, что рейс был задержан из-за одного пассажира. Многие возмущенно стали вспоминать, как у них «пропадало» 3-4 часа отпуска из-за подобных случаев. Большинство считают, что в таких случаях больного пассажира надо снимать с рейса, а самолету вылетать по расписанию.

По данным аэропорта Пулково рейс на Анталью задержали ненадолго. В 02:30, чуть больше, чем через час, самолет уже поднялся в небо и направился в Турцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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