2019-05-14T17:15:00+03:00
Происшествия

Горячее ДТП: Петербурженка снесла светофор и протаранила машину, облившись кофе

Причиной аварии стала неплотно закрытая крышечка на стакане с горячим напитком [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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На Васильевском острове петербурженка снесла светофор и врезалась в машину, пролив на себя кофе Фото: Скрин с видеоНа Васильевском острове петербурженка снесла светофор и врезалась в машину, пролив на себя кофе Фото: Скрин с видео
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Накануне утром, 13 мая 2019 года, жительница Петербурга заехала на машине в ресторан быстрого питания, взяла чашку кофе для бодрости и поехала по делам. Однако горячий напиток сыграл с ней злую шутку, став причиной аварии.

В Петербурге девушка врезалась в светофор из-за горячего кофе .Видео: ВК/Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

- Петербурженка на «Опеле» поворачивала с Малого проспекта на улицу Нахимова на Васильевском острове. Во время резкого поворота горячий кофе из стаканчика выплеснулся прямо на водителя, - рассказали очевидцы в социальных сетях.

Ошпаренная кипятком девушка растерялась от боли, потеряла управление и на скорости врезалась в светофор, снесла его, а заодно протаранила машину, стоявшую на встречной полосе движения.

- Достали с этим на заправках: возьмите кофе с собой. Я еще удивлялась, кто тащит этот сладкий кипяток в машину. Можно весь салон залить. А оказалось еще круче - даже столб снести из-за него можно, - удивились петербуржцы.

Благо, кроме ожогов водитель «Опель» не пострадала. Находившиеся в другой машине люди также остались живы и здоровы. Петербуржцы понадеялись, что эта история станет уроком для водителей, которые пьют, едят и пользуются телефоном за рулем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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