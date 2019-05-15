Кто придумал, скажи, эти пробки: Автомобилисты Петербурга жалуются на заторы на дорогах

15 Май 16:43 2019-05-15T20:18:32+03:00

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«Еще не вечер, а уже стоим», возмущаются петербуржцы, уставшие просиживать в пробках. В среду, 15 мая, центральную часть Петербурга сковали заторы. Причиной тому стал IX Международный Юридический Форум, на который прибыли делегации из разных стран. На четыре часа дня по данным сервиса «Яндекс» пробки в Северной столицы достигают 4-5 баллов.

- На Троицком мосту 30 минут стоим, - жалуются автомобилисты.

- Блин, приехал и все перекрыли, - сетует петербуржец, застрявший на Боткинской улице.

Пробки сковали центр и Петроградскую сторону Петербурга Фото: Скрин "Яндекс.Пробки"

На данный момент самая большая пробка растянулась по Большой Пушкарской улице от самой «Спортивной» до метро «Петроградская». Объехать ее по Большому проспекту Петроградской стороны тоже не получится, здесь движение также затруднено.

Также в «красный» цвет окрасилась набережная реки Мойки, Большая Конюшенная, Конюшенная площадь, Садовая улица, улица Пестеля, Литейный проспект, а также многие смежные небольшие улицы. Автомобилисты опасаются, что к вечеру ситуация с заторами только усугубится.

ИСТОЧНИК KP.RU