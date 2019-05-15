В Петербурге продают доспехи самурая за 670 тысяч рублей

15 Май 21:44 2019-05-15T21:44:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 15 мая, на одном из ресурсов Петербурга для размещения частных объявлений появился в продаже необычный уникальный лот. Местная жительница продает настоящие доспехи самурая. К ним прилагается дополнение: четыре свитка самурая клана Кикути.

Доспехи самурая клана Кукути Фото: Юла

- На кирасе лат есть подпись мастера, - сообщила продавщица доспехов.

Как отмечает девушка, которая продает доспехи, одним из известных и ярких представителей клана Кикути самурай по имени Есай, который выступал за объединение сегунатской Японии, а также художник двух известнейших школ Кано и Тоса, поэт и философ 1781-1878 годов.

На кирасе лат есть подпись мастера Фото: Юла

Все свитки размером 28 на 114 сантиметров с рисунками 20 на 30 сантиметров. Сами рисунки монохромные и в хорошем состоянии.

Более подробной информации продавец не дает, обещает рассказать лично при встрече. Надо отметить, что изначальная цена была 850 тысяч рублей. На сегодня стоимость понизилась. Счастливым обладателем доспехов можно стать за 670 тысяч рублей. Поэтому, если у вас до сих пор нет костюма на Comic Con, то у вас есть отличный шанс.

ИСТОЧНИК KP.RU