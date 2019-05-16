Прогноз погоды на 16 мая в Санкт-Петербурге: Солнечно и до +17 градусов

СЕГОДНЯ 07:51 2019-05-16T07:51:43+03:00

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Конец первой полноценной после праздников рабочей недели все ближе и ближе. Уже четверг и жители Санкт-Петербурга могут потихоньку готовиться к выходным. А пока трудовые будни еще идут, можно радоваться хорошей погоде.

- 16 мая в городе ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северный, умеренный. Температура воздуха днем составит +15...+17 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться, - говорится на сайте петербургского гидрометцентра.

Жители и гости Северной столицы смогут насладиться приятной, солнечной погодой и в пятницу. Завтра в городе на Неве обещают ясный, малооблачный день и до 20 градусов выше ноля. А в субботу, 18 мая и вовсе наступит почти что лето. Синоптики прогнозируют, что будет ясно и до 22 градусов со знаком плюс.

Единственную холодную нотку в отдых горожан может внести все тот же северный ветер, который будет дуть все эти дни.

ИСТОЧНИК KP.RU