Николас Ломбертс может вернуться в «Зенит»

СЕГОДНЯ 09:35 2019-05-16T09:35:41+03:00

Николас Ломбертс не прочь вернуться на работу в "Зенит". Фото: Илья СМИРНОВ

Но не в качестве игрока, а как скаут или член тренерского штаба

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Бельгийский защитник «Остенде», а также экс игрок петербургского «Зенита» и любимец болельщиков клуба с берегов Невы Николас Ломбертс может вернуться в стан сине-бело-голубых. Но не как футболист, а как скаут или тренер. Такое желание высказал сам спортсмен.

- В «Зените» сейчас работают мои бывшие партнеры по команде: Малафеев, Аршавин, Зырянов. Я бы тоже мог работать в клубе. Не исключаю такой возможности, - заявил Ломбертс в интервью бельгийскому изданию VoetbalNiews.be.

По словам футболиста, он долгое время провел в Петербурге и очень полюбил это город. А его сердце навсегда принадлежит «Зениту». Николас рассказал, что обязательно приедет в Северную столицу по окончании нынешнего сезона, чтобы встретиться с друзьями по команде.

Кроме того он намерен болеть за сине-бело-голубых в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

Напомним, что в составе петербургского клуба Николас Ломбертс провел 10 лет, в течении которых сыграл в 288 матчах, выиграл четыре звания чемпиона России, стал обладателем кубка и Суперкубка УЕФА.

Сейчас Ломбертс играет за бельгийский «Остенде» и параллельно учится на тренера.

ИСТОЧНИК KP.RU