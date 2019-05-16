2019-05-16T10:14:54+03:00
Общество

В Петергофе снесли кальянную, которая полностью перегородила тротуар

Пристройка ресторана возмущала местных жителей, которые и обратились к властям
Петр КИБЕР
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В Петергофе снесли пристройку к ресторану, которая занимала весь тротуар. Фото: Пресс-служба ККИ.В Петергофе снесли пристройку к ресторану, которая занимала весь тротуар. Фото: Пресс-служба ККИ.
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Комитет по контролю за имуществом (ККИ)Санкт-Петербурга провел очередные рейды по городу и пригородам. «Жертвами» инспекторов стали незаконные торговые точки у Ростральных колонн и пристройка к ресторану в Петергофе.

- В 2017 году владелец точки общепита получил годовое разрешение на размещение отдельного входа, но не целой террасы. При этом пристройка заняла всю ширину тротуара, препятствуя свободному проходу, - сообщает пресс-служба ККИ.

Несмотря на то, что от хозяев ресторана неоднократно требовали снести террасу-кальянную, они на предупреждения не реагировали. В итоге, 15 мая сотрудники ККИ вместе с рабочими сами демонтировали пристройку. Теперь от нее осталась только куча строительного мусора.

А владельцев незаконной постройки, за невыполнение требований властей, теперь привлекут к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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