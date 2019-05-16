Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов споют на Дворцовой площади в честь дня города

СЕГОДНЯ 11:18 2019-05-16T12:36:03+03:00

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Всего через 10 дней Санкт-Петербург будет праздновать свой 316 день рождения. Торжества в этот раз пройдут на день раньше, чтобы попасть на выходные. И, как обычно, по случаю праздника, на дворцовой площади выступят знаменитый артисты. «звездами» вечера станут оперная певица Анна Нетребко и ее супруг, оперный певец Юсиф Эйвазов.

- Другими участниками концерта ко Дню города станут лауреат конкурса Пласидо Доминго Operalia Рене Барбера, мексиканский оперный певец Артуро Чакон-Крус и другие звезды мировой оперной сцены, - пишет «Мойка 78» со ссылкой на организаторов мероприятия.

Надо сказать, что концерт на дворцовой площади будет бесплатным для всех жителей Санкт-Петербурга и гостей города. А выступление Нетребко, Эйвазова и других оперных исполнителей, пройдет в рамках проекта «Классика на Дворцовой».

ИСТОЧНИК KP.RU