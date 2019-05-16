У посетителя ресторана украли кошелек с 220 тысячами рублей

СЕГОДНЯ 11:42 2019-05-16T17:36:07+03:00

В такой кошелек 220 тысяч наличными точно не войдет. Он просто не сложится. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Сколько денег лежит в кошельке у обычного петербуржца? Обычно это тысяча-две (у многих и того меньше) рублей. Ну, может пять. Вряд ли кто носит с собой больше наличности - все средства, если они есть, скорее всего лежат на банковских картах. Но есть и любители «старой школы», имеющие при себе небольшой капитал. Одного из таких ограбили накануне в ресторане.

- 15.05.2019 в полицию Адмиралтейского района поступило заявление от петербуржца, который сообщил что у него похитили кошелек в котором находились денежные средства в размере 220 000 рублей, 4 банковских карты и документы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По словам мужчины, кожаное портмоне лежало в наружном кармане куртки висевшей на спинке стула в одном из ресторанов, расположенном на Конногвардейском бульваре.

Теперь удачливых карманников ищет полиция. А в связи с инцидентов возникает еще один вопрос: как 220 тысяч поместились в кошельке? Это же 42 купюры, если пятитысячными. Впрочем, людям, носящим с собой только мелочь на метро, такое знать, наверное, незачем.

ИСТОЧНИК KP.RU