2019-05-16T12:09:30+03:00
Происшествия

ДТП с фурой, легковушкой и мотоциклом собрало 3-километровую пробку на трассе Москва-Петербург

Авария произошла в самом центре поселка Жары утром 16 мая [видео]
Петр КИБЕР
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В поселке Жары на трассе Москва-Петербург произошло серьезное ДТП. Фото: vk.com/spb_todayВ поселке Жары на трассе Москва-Петербург произошло серьезное ДТП. Фото: vk.com/spb_today
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Серьезное ДТП, произошедшее утром 16 мая на федеральной трассе М-10 «Москва-Санкт-Петербург» в районе поселка Жары, собрало огромные пробки на шоссе. По состоянию на 12:00 пробка составляет около полутора километров, однако в самый пик, затор достигал 3,6 километров в сторону Петербурга и 1,5 километров в направлении Москвы.

- По предварительной информации, около 08:50, мотоциклист, двигаясь в попутном направлении, совершил столкновение с остановившимся для совершения поворота ВАЗ 2115. От удара мотоцикл вынесло на встречную полосу, где он врезался в грузовик «Рено»,- сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На трассе М-10 под Петербургом столкнулись фура, легковушка и мотоцикл. Видео: ВК "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Водитель фуры пытался уйти от столкновения и вывернул руль, из-за чего грузовик улетел в кювет и протаранил забор частного дома.

В результате ДТП водитель мотоцикла (мужчина 1980 года рождения) получил тяжелые травмы. По словам свидетелей аварии, которые пытались оказать пострадавшему помощь, у него сломаны обе ноги. В причинах происшествия разбираются дознаватели ГИБДД. Движение по трассе восстановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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