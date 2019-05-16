Депутаты попросили ГИБДД разъяснить ответственность каршеринговых компаний за пьяных водителей

СЕГОДНЯ 12:32 2019-05-16T12:32:46+03:00

Депутатам интересно, как полиция может наказать владельцев каршеринга, если за руль прокатной машины сел пьяный человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Депутаты петербургского парламента озаботились проблемой высокой аварийности прокатных автомобилей. В последнее время участились случаи, когда за руль каршеринга садятся пьяные или лишенные прав водители. Пи это ответственность, которую несут прокатные компании, народным избранникам непонятна.

- Сейчас мы можем надеяться только на общественный резонанс, который вызывают участившиеся случаи ДТП с прокатными автомобилями, и на его воздействие на бизнес. Законодательного регулирования каршеринга как такового нет, - приводит слова депутата Алексея Цивилева его пресс-служба.

Согласно кодексу об административных правонарушениях, юридические и должностные лица, пустившие за руль пьяного или лишенного прав человека, могут быть оштрафованы на 100 или 20 тысяч рублей соответственно. А про каршеринг в законе нет ни слова.

В связи с этим депутат обратился за статистикой ДТП в ГАИ и попросил сотрудников полиции пояснить, как они могут наказать прокатные компании.

ИСТОЧНИК KP.RU