2019-05-16T12:32:46+03:00
Общество

Депутаты попросили ГИБДД разъяснить ответственность каршеринговых компаний за пьяных водителей

Народных избранников взволновали множественные ДТП с участием прокатных авто
Петр КИБЕР
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Депутатам интересно, как полиция может наказать владельцев каршеринга, если за руль прокатной машины сел пьяный человек.Депутатам интересно, как полиция может наказать владельцев каршеринга, если за руль прокатной машины сел пьяный человек.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Депутаты петербургского парламента озаботились проблемой высокой аварийности прокатных автомобилей. В последнее время участились случаи, когда за руль каршеринга садятся пьяные или лишенные прав водители. Пи это ответственность, которую несут прокатные компании, народным избранникам непонятна.

- Сейчас мы можем надеяться только на общественный резонанс, который вызывают участившиеся случаи ДТП с прокатными автомобилями, и на его воздействие на бизнес. Законодательного регулирования каршеринга как такового нет, - приводит слова депутата Алексея Цивилева его пресс-служба.

Согласно кодексу об административных правонарушениях, юридические и должностные лица, пустившие за руль пьяного или лишенного прав человека, могут быть оштрафованы на 100 или 20 тысяч рублей соответственно. А про каршеринг в законе нет ни слова.

В связи с этим депутат обратился за статистикой ДТП в ГАИ и попросил сотрудников полиции пояснить, как они могут наказать прокатные компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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