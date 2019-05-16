2019-05-16T13:33:07+03:00
Общество

«Огненному» болельщику на год запретили посещать футбол и оштрафовали на 10 тысяч рублей за зажженный файер

Отличиться фанат «Зенита» успел на недавнем матче с ЦСКА
Петр КИБЕР
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Подобную картину можно увидеть на любом стадионе в России.Подобную картину можно увидеть на любом стадионе в России.Фото: "КП" Архив
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Суд Петроградского района Санкт-Петербурга вынес решение о наказании футбольного болельщика, который зажег файер на трибуне «Газпром Арены» во время матча «Зенит»-ЦСКА.

- Суд установил, что 12 мая 2019 года Дмитрий Рубекин осуществил действия, создающие угрозу безопасности, жизни, здоровью лиц, находящихся в месте проведения официального спортивного соревнования, путем использования пиротехнического изделия – файера, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Сам болельщик вину признал. В итоге суд приговорил молодого человека к штрафу в 10 тысяч рублей и запретил ему посещать все официальные спортивные соревнования в течение года. Последнее для преданного фаната «Зенита» наверняка больнее, чем штраф.

Впрочем, может и неплохо, что болельщик пропустит игры сине-бело-голубых в Лиге Чемпионов, ведь УЕФА за подобные выходки может наказать клуб. И гораздо сильнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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