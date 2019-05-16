На участке КАД между Пулковским и Таллиннским шоссе на неделю перекроют две полосы движения

СЕГОДНЯ 14:06 2019-05-16T14:09:24+03:00

На участке КАД от Пулковского до Таллиннского шоссе на неделю закроются две полосы.

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На неделю, с 16 по 23 мая, на южном участке Кольцевой автодороги будет введено ограничение движения автотранспорта. На отрезке между Пулковским шоссе и Таллиннским шоссе на двух из четырех полос движения начнут устранять колейность.

- В период с 16 по 23 мая 2019 года будут перекрыты для движения автомобильного транспорта третья и четвёртая полосы. По первой и второй полосам вводитсяограничение скоростного режима до 50 километров в час, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад».

Как и всегда, водителей будут предупреждать о ремонте на информационных табло КАДа. В месте ремонта заранее расставят знаки и ограничительные барьеры. При этом автомобилистов все равно просят быть внимательнее и заранее планировать свои маршруты движения по городу, чтобы не встать в пробки.

ИСТОЧНИК KP.RU