2019-05-16T14:58:20+03:00
Общество

На территории завода «Арсенал» появится театральное объединение «Открытая сцена»

В новом арт-пространстве будут созданы условия для молодых петербургских артистов и постановщиков
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
В старых корпусах завода "Арсенал" появится новое арт-пространство. Фото: Комитет по культуре СПбВ старых корпусах завода "Арсенал" появится новое арт-пространство. Фото: Комитет по культуре СПб
Изменить размер текста:

Еще одно общественное пространство появится в центре Петербурга. На территории машиностроительного завода «Арсенал» на улице Михайлова создадут театральное объединение «Открытая сцена», где будут работать и учится молодые театралы Северной столицы.

- Согласно проекту площади двухэтажных бывших корпусов завода «Арсенал» планируется расширить. Здания объединит новый атриум, при этом его конструкция не повредит кирпичным фасадам. Стены отреставрируют, они станут частью интерьера входной зоны и двухсветного фойе, - пишет газета «Петербургский дневник».

В январе 2019 года заключен госконтракт на выполнение инженерных работ и разработку проектно-сметной документации на реконструкцию зданий. После этого за дело возьмутся строители. Когда же новое пространство будет создано, здесь станут проходить спектакли, выставки, фестивали, репетиции и обучать актерскому мастерству.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Извечное противостояние: В Петербурге появился памятник поребрику и бордюру
На территории «Сантех» в Петербурге сгорел ангар
Почетным гражданам выдали Единые карты петербуржца
Стало известно, сколько получает директор Эрмитажа
«Зенит» поздравил Кержакова с рождением сына
Компания Л1 подвела итоги конкурса «Послание потомкам»
«Зенит» попал в топ-50 самых дорогих футбольных клубов мира
Съезд с Пулковского шоссе на КАД полностью перекроют на две недели
Маршрутка полная пассажиров врезалась в дерево в Красносельском районе Петербурга
На подготовку к футбольному Евро-2020 Петербургу могут дать еще 285 миллионов рублей
На ПМЭФ-2019 объявят победителей XVI Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия»
Перекресток Ириновского и проспекта Наставников закроется на месяц
На участке КАД между Пулковским и Таллиннским шоссе на неделю перекроют две полосы движения