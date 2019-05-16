На территории завода «Арсенал» появится театральное объединение «Открытая сцена»

СЕГОДНЯ 14:58 2019-05-16T14:58:20+03:00

В новом арт-пространстве будут созданы условия для молодых петербургских артистов и постановщиков

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Еще одно общественное пространство появится в центре Петербурга. На территории машиностроительного завода «Арсенал» на улице Михайлова создадут театральное объединение «Открытая сцена», где будут работать и учится молодые театралы Северной столицы.

- Согласно проекту площади двухэтажных бывших корпусов завода «Арсенал» планируется расширить. Здания объединит новый атриум, при этом его конструкция не повредит кирпичным фасадам. Стены отреставрируют, они станут частью интерьера входной зоны и двухсветного фойе, - пишет газета «Петербургский дневник».

В январе 2019 года заключен госконтракт на выполнение инженерных работ и разработку проектно-сметной документации на реконструкцию зданий. После этого за дело возьмутся строители. Когда же новое пространство будет создано, здесь станут проходить спектакли, выставки, фестивали, репетиции и обучать актерскому мастерству.

ИСТОЧНИК KP.RU