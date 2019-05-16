На подготовку к футбольному Евро-2020 Петербургу могут дать еще 285 миллионов рублей
Уже через год Санкт-Петербург вновь станет городом большого футбола. В июне-июле стадион на Крестовском острове примет игры чемпионата Европы 2020 года. Но на подготовку к мероприятию нужны деньги. их обещают дать их федерального бюджета. Всего 285 миллионов рублей.
- Соответствующая информация появилась в проекте изменений в закон о бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, - пишет газета «Петербургский дневник».
Впрочем, это не означает, что деньги точно дадут. Это произойдет только если оргкомитету чемпионата мира-2018 будут возвращены излишне уплаченные налоги. И только на сумму возврата.
Напомним, что Евро-2020 пройдет в 12 городах Европы. Россию будет представлять только Санкт-Петербург. Северная столица примет три игры группового этапа турнира, а также один из четвертьфиналов.
ИСТОЧНИК KP.RU