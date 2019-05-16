Съезд с Пулковского шоссе на КАД полностью перекроют на две недели

16 Май 16:16 2019-05-16T16:16:16+03:00

С 16 по 31 мая 2019 года в Петербурге закроют съезд с Пулковского шоссе на КАД Фото: Артем КИЛЬКИН

Развязка в Петербурге будет закрыта с 16 по 31 мая 2019 года

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Дорожные службы продолжают ремонтные работы на Кольцевой автодороге вокруг Петербурга. В связи с этим автомобилистам города снова придется немного постоять в пробках и продумывать маршруты для того, чтобы не заблудиться в развязках. Так, с сегодняшнего дня, 16 мая, на две недели будет полностью перекрыт съезд с Пулковского шоссе на КАД.

- С 16 по 31 мая 2019 года будет полностью перекрыт для движения всего транспорта съезд из Петербурга, с Пулковского шоссе на внутреннее кольцо КАД, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Кроме того, на участке 68-850 – 69+150 километр внутреннего кольца КАД будут закрыты полоса безопасности, первая полоса и введено ограничение скоростного режима до 50 километров в час со второй по четвертую полосы.

ИСТОЧНИК KP.RU