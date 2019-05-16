2019-05-16T16:53:52+03:00
Спорт

«Зенит» попал в топ-50 самых дорогих футбольных клубов мира

Сине-бело-голубые заняли 46-е место в элитном рейтинге
Лилия КОЗЛОВА
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"Зенит" попал в топ-50 самых дорогих футбольных клубов мира"Зенит" попал в топ-50 самых дорогих футбольных клубов мираФото: Артем КИЛЬКИН
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Петербургский футбольный клуб «Зенит» в 2019 году снова попал в число самых дорогих клубов мира по версии компании Brand Finance. При этом сине-бело-голубые поднялись на три пункта в рейтинге по сравнению с предыдущим городом. Однако аналитики не указали в списке точную стоимость петербургского клуба.

- Футбольный клуб «Зенит» занял 46-е место в списке самых дорогих клубов мира в 2019 году. Петербуржцы поднялись на три пункта с 49-го места, которое они занимали в 2018 году, - говорится в аналитической таблице.

Надо отметить, что «Зенит» обогнал в рейтинге испанские клубы «Валенсия» и «Вильярреал», а также немецкие «Майнц 05» и «Кельн».

Первую десятку самых дорогих клубов возглавил мадридский «Реал», чья стоимость оценивается в 1,64 миллиарда евро. Второе место занимает английский «Манчестер Юнайтед» за 1,47 миллиардов евро, а на третьем испанская «Барселона» - 1,39 миллиардов евро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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