2019-05-16T17:06:34+03:00
Общество

Компания Л1 подвела итоги конкурса «Послание потомкам»

Выбор лучшей надписи на фризе парадного фасада жилого комплекса «Граф Орлов», выходящего на Московский проспект, проходила в три этапа
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Руководитель компании Л1 поблагодарил всех участников конкурса и экспертов, входящих в жюри. Фото компании Л1.Руководитель компании Л1 поблагодарил всех участников конкурса и экспертов, входящих в жюри. Фото компании Л1.
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15 мая, в день своего 27-летия, компания Л1 подвела итоги конкурса «Послание потомкам». В ходе первого этапа все желающие присылали свои варианты в официальные группы Компании Л1 в соцсетях. Всего в конкурсе приняло участие около трехсот человек, представивших на суд жюри более 500 вариантов надписи. Среди них были как известные цитаты, афоризмы и высказывания, так и авторские варианты.

В ходе второго этапа экспертным жюри, в состав которого вошло руководство компании, известные петербургские журналисты, историки и краеведы выбрали 10 лучших вариантов. Они были представлены на общественное голосование в официальной группе компании Л1 в ВКонтакте. В итоге призерами конкурса стали Елена Шарова и Владимир Болотин, а победила Дарья Бондарюк.

- Компания Л1 задала новую традицию для строителей – украшать дома посланиями, связывающими прошлое с настоящим и будущим, - отметил председатель жюри, известный историк, писатель, собиратель городских легенд и фольклора Санкт-Петербурга Наум Синдаловский. - Главное, чтобы была выдержана грань между смыслом и хорошим вкусом, а сама традиция не была опошлена. Поэтому к таким проектам стоит привлекать историков, филологов. В Петербурге, в основном, фразы носили мемориальный характер. Поэтому новая инициатива индивидуализации таких посланий потомкам мне нравится.

Руководитель Компании Л1 поблагодарил всех участников конкурса и экспертов, входящих в жюри.

- То, что мы вместе сделали, тоже формирует наш город, как и новые дома, которые мы строим. Все это формирует атмосферу города, его культуру и самобытность, - сказал Павел Андреев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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