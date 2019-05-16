2019-05-16T17:40:58+03:00
Спорт

«Зенит» поздравил Кержакова с рождением сына

15 мая 2019 года в семье вратаря сине-бело-голубых родился ребенок
Лилия КОЗЛОВА
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"Зенит" поздравил вратаря Кержакова с рождением ребенка Фото: Анна Мейер, "Зенит""Зенит" поздравил вратаря Кержакова с рождением ребенка Фото: Анна Мейер, "Зенит"
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Вратарь петербургского футбольного клуба «Зенит» Михаил Кержаков стал отцом. В среду, 15 мая 2019 года, жена голкипера Ирина родила первенца – сына. Малыш появился на свет весом 3400 граммов и ростом в 51 сантиметр. Мальчика назвали Иваном.

- Сине-бело-голубые поздравляют Михаила с рождением сына, желают мальчику и его маме Ирине хорошего самочувствия и отличного настроения, - поздравил петербургский клуб своего вратаря с важным событием.

Кержаков является вторым вратарем «Зенита». Основной голкипер сине-бело-голубых – Андрей Лунев.

Напомним, что Михаил Кержаков является младшим братом лучшего бомбардира в истории российского футбола Александра Кержакова, у которого уже есть трое детей от разных жен. Один из них малыш Артемий от брака с Миланой Тюльпановой. За сына Кержаков боролся в судах долгое время, однако проиграл, и теперь должен будет выплачивать алименты экс-супруге и сыну.

ИСТОЧНИК KP.RU

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