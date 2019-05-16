2019-05-16T20:18:12+03:00
Общество

Почетным гражданам выдали Единые карты петербуржца

Карта позволяет проводить льготные выплаты, оплату проезда в общественном транспорте, оплату ЖКУ и других государственных услуг
Лилия КОЗЛОВА
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Почетным гражданам Петербурга выдали Единые карты Фото: СбербанкПочетным гражданам Петербурга выдали Единые карты Фото: Сбербанк
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В четверг, 16 мая, почетные граждане Северной столицы получили Единые карты петербуржца. Среди приглашенных гостей на торжественном мероприятии присутствовали заслуженный тренер России Тамара Москвина, народная артистка СССР Ирина Богачева, Герой Российской Федерации Владимир Александров, заслуженный учитель РФ Лариса Листова, генеральный директор ОАО «Метрострой» Вадим Александров, президент фонда «Петербургское наследие и перспектива» Галина Ефимова и многие другие.

- Приятно отметить, что одними из первых единые карты петербуржца получают почетные граждане Петербурга, которые принимают непосредственное участие в развитии и процветании Культурной столицы, - отметил директор головного отделения Сбербанка по городу на Неве Анатолий Песенников.

Единая карта петербуржца объединяет в себе несколько важных приложений: транспортное - запись любых 28 проездных билетов, которые есть в городе, предоставляет возможность получения скидок и бонусов в торгово-сервисных предприятиях города, которые присоединились к проекту. Карта содержит идентификатор личности и возможность записать электронную печать и это только на старте. Удобство единой карты в том, что она будет включать в себе сразу все необходимые вещи: магазины, рестораны, банк и государственные услуги.

Единую карту петербуржца можно оформить во всех офисах Сбербанка по обслуживанию физических лиц в Петербурге. Для оформления нужен только паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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