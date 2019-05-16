2019-05-16T20:42:18+03:00
Происшествия

На территории «Сантех» в Петербурге сгорел ангар

Почти час пожарные пытались справиться с огнем в Красногвардейском районе [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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На шоссе Революций в Петербурге горел ангарНа шоссе Революций в Петербурге горел ангарФото: СОЦСЕТИ
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Сильный пожар вспыхнул вечером в четверг, 16 мая, в Красногвардейском районе Петербурга. Большие клубы черного дыма местные жители заметили около половины восьмого вечера. Оказалось, что огонь охватил здание на территории производства «Сантех», где буквально недавно сгорели помещения производства «Сунержа».

На шоссе Революции в Петербурге сгорел ангар .

- В 19:24 на телефон экстренной службы поступило сообщение о пожаре в доме 88 по шоссе Революции. Прибывшие на место спасатели увидели, что огонь охватил ангар размером 100 на 200 квадратных метров, - сообщила пресс-служба МЧС Петербурга.

Пламя разгорелось сильное и поглотило 80 квадратных метров площади. Спасателями было принято решение повысить ранг пожара до 1-Бис.

- К месту пожара поехала скорая, - рассказали в социальных сетях очевидцы.

Благо, помощь медиков никому не понадобилась. По данным МЧС, пострадавших в результате пожара не было.

На данный момент огонь уже полностью потушен. Спасали постройку 38 пожарных и 9 единицы специальной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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