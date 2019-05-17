Прогноз погоды на пятницу, 17 мая и выходные в Санкт-Петербурге: Почти лето

СЕГОДНЯ 07:49 2019-05-17T07:49:18+03:00

Конец рабочей недели и выходные будут теплыми и приятными. Фото: Олег ЗОЛОТО

Конец рабочей недели, а также суббота и воскресенье будут теплыми и солнечными

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Последний весенний месяц прошел свой экватор и до календарного лета осталось совсем чуть-чуть. Но уже сейчас петербуржцы и жители города могут наслаждаться практически летней погодой. Пятница, суббота и воскресенье, по прогнозу синоптиков, будут ясными и теплыми.

- 17 мая в Петербурге малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный и западный, умеренный. Температура воздуха днем составит +18...+20 градусов. Атмосферное давление практически не изменится, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.

Но и уик-энд, не в пример петербургской традиции, когда на праздники и выходные идет дождь, порадует горожан и гостей Северной столицы отличной погодой.

Так, в субботу будет малооблачно, без осадков и до 22 градусов тепла. Но воскресенье побьет и этот «рекорд». 19 мая в городе на Неве переменная облачность, слабый юго-восточный ветер и до + 23 на градуснике.

Впрочем, горожанам, которые с 18 на 19 отправятся на «Ночь музеев», лучше прихватить куртки. Ночью температура составит лишь около 8 градусов со знаком «плюс».

ИСТОЧНИК KP.RU