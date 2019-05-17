2019-05-17T09:04:43+03:00
Общество

У «Мега-Дыбенко» в Кудрово образовался смерч

Удивленные горожане засняли необычное явление на видео
Петр КИБЕР
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Такой смерч в Кудрово, конечно, не увидеть, но и мини-торнадо удивил местных жителей. Фото: БУДИЛЬНИКОВ ЮрийТакой смерч в Кудрово, конечно, не увидеть, но и мини-торнадо удивил местных жителей. Фото: БУДИЛЬНИКОВ Юрий
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Чего только не увидишь в Кудрово. Второй после Мурино самый молодой город России, жизнь в котором уже стала притчей во языцех, продолжает удивлять своих обитателей. Так, днем 16 мая, двое автомобилистов заметили здесь смерч.

- Смерч у «Меги-Дыбенко». Никогда такого не было, удивительно, - пишут авторы видео, опубликованного в соцсетях.

В Кудрово под Петербургом заметили смерч. Видео: ВК "Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Надо сказать, что сам смерч был совсем небольшим и не сравнится со своими североамериканскими собратьями, которые легко могут разрушить небольшой город. Вероятнее всего, кудровский смерч образовался из пыли с местных дорог и возник из-за перепада температур и ветра. Он покружил в небе всего пару минут и бесследно исчез. Впрочем, пользователи соцсетей не упустили шанса пошутить по этому поводу.

- Врата ада распахнулись чтобы поглотить Кудрово. Смерч имени тех, кто ел бесплатные сосиски в «Икее» в «Меге», - острят горожане.

Впрочем, некоторые кудровчане уверяют, что такие смерчи здесь бывают регулярно и ничего удивительного тут нет. Да и действительно, это же Кудрово.

ИСТОЧНИК KP.RU

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